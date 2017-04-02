В Минобороны удивлены, что США скрывают преступления боевиков в Мосуле

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков удивлен, что США скрывают преступления террористов в иракском Мосуле и наносят удары по зданиям с мирными жителями, зная о провокациях.

Конашенков напомнил, что ранее пресс-секретарь возглавляемой США международной коалиции Джозеф Скрокка заявил журналистам, что прорабатывается вопрос рассекречивания видеоролика, который показывает, как боевики прячут гражданских лиц в здании западного Мосула, из которого затем ведут стрельбу, чтобы спровоцировать ответный удар коалиции.

"Какие мотивы движут американским командованием, скрывающим завесой секретности военные преступления террористов от международной общественности?…Почему возглавляемая США международная коалиция, располагая этими сведениями, всё равно своими "умными бомбами" наносит воздушные удары по зданиям с мирными жителями, заведомо обрекая их на страшную гибель?" — сказал он.