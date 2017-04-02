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В мире

В Минобороны удивлены, что США скрывают преступления боевиков в Мосуле

Сюжет:
Операция по освобождению Мосула (512)
08:0402.04.2017
(обновлено: 08:10 02.04.2017)
04490
Дым после авиаудара в Мосуле. Архивное фото
© AFP 2017/ Aris Messinis

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков удивлен, что США скрывают преступления террористов в иракском Мосуле и наносят удары по зданиям с мирными жителями, зная о провокациях.

Ситуация в Мосуле. Архивное фото
© AP Photo/ Felipe Dana
В Мосуле отступающие боевики требуют, чтобы мирные жители следовали за ними
Конашенков напомнил, что ранее пресс-секретарь возглавляемой США международной коалиции Джозеф Скрокка заявил журналистам, что прорабатывается вопрос рассекречивания видеоролика, который показывает, как боевики прячут гражданских лиц в здании западного Мосула, из которого затем ведут стрельбу, чтобы спровоцировать ответный удар коалиции.

"Какие мотивы движут американским командованием, скрывающим завесой секретности военные преступления террористов от международной общественности?…Почему возглавляемая США международная коалиция, располагая этими сведениями, всё равно своими "умными бомбами" наносит воздушные удары по зданиям с мирными жителями, заведомо обрекая их на страшную гибель?" — сказал он.

Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AFP 2017/ Ahmad AL-Rubaye
О начале операции объявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. "Час пришел, и момент великой победы близок… Я объявляю сегодня о начале операции по освобождению провинции Найнава (Мосул — административный центр провинции — прим. ред.)", — заявил политик в телевизионном обращении.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AFP 2017/ Ahmad AL-Rubaye
Сама операция началась ровно в 6:00.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AFP 2017/ Ahmad AL-Rubaye
Силам курдского ополчения (пешмерга) сначала предстоит очистить несколько деревень, которые расположены к востоку от Мосула.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AFP 2017/ Ahmad AL-Rubaye
В командовании пешмерга это называют "первым шагом" к освобождению провинции Найнава.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AFP 2017/ Ahmad AL-Rubaye
В операции по освобождению Мосула задействовано около 30 тысяч человек.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AFP 2017/ Ahmad AL-Rubaye
Иракские военные и их союзники, в том числе народное ополчение, в последнее время активно готовились к решающему наступлению.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AFP 2017/ Ahmad AL-Rubaye
Мосул является вторым по величине городом Ирака. Он находится под контролем боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) с 2014 года.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AP Photo/ Adam Schreck
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AFP 2017/ Ahmad AL-Rubaye
Бойцы иракской армии чистят оружие перед операцией по освобождению Мосула в Ираке.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AP Photo/ Bram Janssen
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AFP 2017/ Safin Hamed
Бойцы курдского ополчения (пешмерга) готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AP Photo/ Adam Schreck
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
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