ВСУ обвинили ополченцев в 37 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости. Украинские силовики обвинили ополченцев в 37 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки, четверо военных ранены.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи субботы. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству генштаба вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

"За минувшие сутки противник 37 раз нарушил "режим тишины"… Четверо украинских военных получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

Как заявляют силовики, наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении. Были обстреляны Березовое, Широкино, Водяное, Павлополь и Гнутово. Согласно заявлению пресс-центра, на донецком направлении обстрелам подверглись опорные пункты вблизи Луганского, Авдеевки, Верхнеторецкого, Майорского и Троицкого. На луганском направлении, сообщает пресс-центр, зафиксировано минимальное количество обстрелов.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР, в свою очередь, сообщили РИА Новости, что украинские силовики два раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики 2 раза нарушили режим прекращения огня, применив БМП-2 и зенитные установки ЗУ-23-2", — заявил собеседник агентства.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Калиновка и Смелое.

"Пострадавших в результате обстрелов нет", — сообщили в пресс-службе.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске ранее согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи субботы. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля. Ранее самопровозглашенные республики заявили о несоблюдении режима прекращения огня украинскими военными.