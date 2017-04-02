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В мире

СМИ: спецслужбы Британии предупредили о риске терактов в аэропортах

04:2702.04.2017
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Пассажирские самолеты, заходящие на посадку в аэропорту Хитроу, Великобритания
© AFP 2017/ Daniel Leal-Olivas

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Спецслужбы Великобритании выпустили несколько предупреждений о том, что террористы могли найти способы обхода систем безопасности, в связи с чем британские аэропорты и АЭС обязали усилить защиту от террористической угрозы, пишет газета Telegraph.

Ноутбук. Архивное фото
© Fotolia/ fantom_rd
ИГ* создало "невидимую" для сканеров взрывчатку, полагают спецслужбы США
Британская разведка полагает, что террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) и другие радикальные движения могли разработать пути установки взрывчатых материалов в ноутбуки и мобильные телефоны так, чтобы они могли остаться незамеченными при досмотре. В связи с этим возникли опасения, что боевики могут использовать свои технологии в аэропортах Европы и США.

Также высказываются предположения, что хакеры предпринимали попытки обойти компьютерную защиту АЭС. Чиновники предупредили, что террористы и шпионы пытаются использовать уязвимости в защитных системах станций. Министр энергетики Великобритании Джесси Норман заявил изданию, что АЭС должны гарантировать устойчивость к возрастающим киберугрозам.

"Правительство полностью привержено защите Великобритании от киберугроз, вложив 1,9 миллиарда фунтов в трансформацию кибербезопасности в этой стране", — отметил он.

Человек работает на планшетном компьютере. Архивное фото
© Fotolia/ goodluz
Глава британского МВД не исключила полного запрета гаджетов в самолетах
Американская разведка также предупреждала о возможных новых "разработках" радикальных группировок, которые могут быть применены для обхода систем безопасности в аэропортах. Эксперты ФБР проверили, как можно спрятать взрывчатку в аккумуляторном отсеке ноутбука, чтобы он при этом оставался включенным.

Ранее США ввели запрет на пронос на борт авиарейсов в США электроники крупнее сотовых телефонов и смартфонов (исключение составляют медицинские устройства). Запрет касается 10 аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, он вступил в силу 25 марта. Позже Великобритания объявила о введении аналогичного запрета в самолетах, следующих в Британию из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Астахов
Если взрывчатку нельзя обнаружить, то какой смысл вводить запреты для определённых направлений?
Тогда уж надо вообще запрещать провоз ноутбуков.
А так людей напрягают почём зря, а террористам нужно будет лишь взять билет до какого-нибудь Алжира, а уже там пересесть на британский самолёт.
04:42
02.04.2017
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