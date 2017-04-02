СМИ: спецслужбы Британии предупредили о риске терактов в аэропортах

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Спецслужбы Великобритании выпустили несколько предупреждений о том, что террористы могли найти способы обхода систем безопасности, в связи с чем британские аэропорты и АЭС обязали усилить защиту от террористической угрозы, пишет газета Telegraph.
Также высказываются предположения, что хакеры предпринимали попытки обойти компьютерную защиту АЭС. Чиновники предупредили, что террористы и шпионы пытаются использовать уязвимости в защитных системах станций. Министр энергетики Великобритании Джесси Норман заявил изданию, что АЭС должны гарантировать устойчивость к возрастающим киберугрозам.
"Правительство полностью привержено защите Великобритании от киберугроз, вложив 1,9 миллиарда фунтов в трансформацию кибербезопасности в этой стране", — отметил он.
Ранее США ввели запрет на пронос на борт авиарейсов в США электроники крупнее сотовых телефонов и смартфонов (исключение составляют медицинские устройства). Запрет касается 10 аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, он вступил в силу 25 марта. Позже Великобритания объявила о введении аналогичного запрета в самолетах, следующих в Британию из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.