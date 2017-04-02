СМИ: в Хургаде пьяный турист из Эстонии убил мать

КАИР, 2 апр — РИА Новости. Прокуратура египетского курортного города Хургада расследует убийство туристки из Эстонии, которая, предположительно, погибла от рук сына, пишет издание "Аль-Яум ас-Сабиа".

По его данными, 49-летняя туристка была убита в ходе ссоры с сыном 1992 года рождения, которого она упрекала в чрезмерном употреблении алкоголя. Сообщается, что женщина получила смертельное ранение в голову острым предметом. Во время ссоры молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый задержан.