В Парагвае отправили в отставку глав МВД и полиции

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Парагвая Орасио Картес отправил в отставку министра внутренних дел и начальника национальной полиции после массовых протестов, обернувшихся гибелью человека, передает агентство Рейтер.

Погибший был молодежным лидером местной Подлинной радикально-либеральной партии. В ее офис в Асунсьоне ворвалась полиция, причем, по оценке лидера партии Эфраина Алегре, полицейские действовали очень жестко.

Как сообщило в своем заявлении МВД, по факту смерти молодого человека будет начато расследование. Позже стало известно об отставке министра внутренних дел Тадео Рохаса и начальника полиции Криспуло Сотело.

"Мы работаем над тем, чтобы определить ответственных", — сообщил в ходе пресс-конференции Лоренцо Лескано, временно исполняющий обязанности главы МВД.

Парагвай захлестнули волнения, непосредственной причиной которых стало голосование 25 сенаторов, одобривших внесение изменений в конституцию страны, разрешающих переизбрание президента. Протестующие в Парагвае подожгли здание конгресса. Для разгона манифестантов полиция применила резиновые пули и водометы.

Среди как минимум 211 задержанных — не менее четырех несовершеннолетних, они доставлены в полицейские участки. При этом прокуратура Парагвая сообщает, что сейчас берет показания всего у 12 задержанных. СМИ сообщали, что еще как минимум 30 человек получили ранения.