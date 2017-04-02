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В мире

Эмигранты рассказали, как на них отразилась антироссийская истерия в США

00:1302.04.2017
(обновлено: 00:17 02.04.2017)
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Вид на монумент Вашингтона. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Живущие в Вашингтоне российские эмигранты рассказали газете Washington Post, что в последнее время американцы стали относиться к ним с подозрением на фоне заявлений СМИ и чиновников о "вмешательстве" России в выборы президента США.

Стенд с вино-водочными изделиями, архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Трезвое рассуждение. Американцы решили не бросать пить русскую водку

"Когда включаешь телевизор, в каждой программе – Россия, Россия, Россия", — поделился Игорь Ефимов, декан факультета биомедицинской инженерии университета Джорджа Вашингтона.

Ефимов возмущен бездоказательными обвинениями в СМИ, которые объявляют "злом" все многомиллионное население России. "Я не знаю, что скрывается за этими обвинениями, была ли замешана Россия или нет. Возможно, но я хотел бы сначала ознакомиться с фактами", — добавляет он.

По словам риэлтора Лилии Рожковой, ее американские друзья и коллеги поначалу подшучивали, когда появились первые заявления о российском "вмешательстве" в выборы. "Они говорили: "Ты шпионка? Работаешь на КГБ", — вспоминает она.

Теперь же, по мере появления все новых обвинений, разговоры становятся более серьезными.

"Я бы сказала, что за последние пару месяцев они (американцы) стали чаще упоминать Россию. До выборов это были скорее шутки, но сейчас, чем больше им рассказывают ТВ и пресса, они начинают верить, что это может быть правдой", — говорит Рожкова. 

Настоятель православного Иоанно-Предтеченского собора в Вашингтоне отец Виктор Потапов считает, что "быть русским американцем сейчас – это почти то же самое, что быть русским американцем во время холодной войны".

Президент США Дональд Трамп. Архивное Фото.
© AP Photo/ Alex Brandon
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Он убежден, что вопрос о "российском вмешательстве" раздут, а роль России понимается неверно. "Я всегда радуюсь, когда появляется американский комментатор, который говорит: "Погодите, давайте остановимся и трезво обсудим, что происходит". Нельзя видеть агентов КГБ за каждым кустом", — подчеркивает он.

Отец Виктор отмечает, что в связи со шквалом обвинений в прессе многие стали бояться высказывать свое мнение.

"Истерия по поводу России в СМИ делает людей чувствительными, некоторым не нравится публично об этом говорить. Некоторые опасаются за свою работу. Это очень печально в условиях демократии", — рассказал он.

Помешательство на вмешательстве
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Помешательство на вмешательстве
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
gpgr
Вот они методы геббельса во всей своей красе - Чем больше лжи, тем скорее в нее поверят
00:24
02.04.2017
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IVSTLNGRD
Да ладно, просто раньше не обращали внимание. Сейчас знакомые, а государство в лице ФБР и АНБ их слушало и следило за ними всегда. У знакомого брат в пендостане жил, сейчас в Канаде, программист, он всегда не мог по телефону говорить открыто о чем и как думает, и было это еще лет 15 назад.
00:38
02.04.2017
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