Источник: Буряков под стражей миграционной полиции ждет депортации в Россию

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Сотрудник нью-йоркского представительства Внешэкономбанка Евгений Буряков, приговоренный в 2016 году в США к 2,5 годам лишения свободы за незаконную работу на правительство России, после досрочного освобождения в пятницу был передан под стражу иммиграционной таможенной полиции США (ICE) для дальнейшей депортации в Россию, рассказал РИА Новости осведомленный источник с американской стороны.

Буряков был в пятницу досрочно выпущен из тюрьмы в городе Элктон (штат Огайо).

"Буряков был освобожден из тюрьмы и находится сейчас под стражей в ICE (Immigration and Customs Enforcement) в преддверии его возвращения в Россию", — сказал собеседник агентства.

Буряков был арестован в Нью-Йорке в январе 2015 года по обвинениям в незаконной работе на иностранное правительство на территории США и в сговоре с этой целью. В марте 2016 года Буряков признал свою вину по одной статье: действия в качестве агента иностранного правительства без уведомления властей США.