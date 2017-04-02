Чего ждать от первых выборов реформированной системы в Армении

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
В воскресенье, 2 апреля, в Армении проходят парламентские выборы. Это первые выборы после внесения в конституцию изменений, превративших Армению из президентской республики в парламентскую. Теперь основные полномочия по управлению государством будут находиться в формируемом парламентским большинством правительстве.
Расклады и прогнозы
Основу оппозиции в нынешнем составе Национального собрания представляет партия "Процветающая Армения" (36 мандатов). Несмотря на то что ее создатель и многолетний бессменный председатель Гагик Царукян в марте 2015 года отказался от партийных постов и заявил о том, что не планирует в дальнейшем вмешиваться в политическую деятельность "Процветающей Армении", ныне партия составляет основу блока "Царукян".
Блок "Царукян" в ходе нынешней избирательной кампании на равных конкурировал с Республиканской партией Армении. Последние перед выборами опросы общественного мнения даже давали ему незначительное преимущество — впрочем, недостаточное для того, чтобы можно было говорить о гарантии победы на выборах.
На сегодня понятно, что Республиканская партия Армении и блок "Царукян" имеют примерно равные шансы одержать победу. При этом отрыв победителя от побежденного будет невелик, и сформировать правительство единолично, не вступая в коалицию с мелкими политическими силами, победителю будет трудно. Аналогичным образом коалиция может сформироваться и вокруг обладателя второго места.
Именно поэтому новая Конституция Армении определяет только нижнюю планку численности Национального собрания (101 депутат). Верхняя планка — плавающая.
Что изменится для России
На внешнюю политику Армении результат данных выборов вряд ли повлияет. Практически все партии, участвующие в выборах, выступают за дальнейшее развитие дружественных отношений с Россией.
Выхода из Евроазиатского экономического союза (ЕАЭС) и переориентацию на Запад требуют только блок "Елк" и партия "Свободные демократы". Впрочем, предвыборные опросы не давали им надежды на преодоление барьера.
Так что при любом исходе выборов подавляющее большинство в парламенте будут иметь силы, которые строили свою предвыборную агитацию на обещаниях развивать и укреплять отношения с Россией.
Контуры возможных коалиций очерчены
Поскольку блок "Царукян", согласно заявлениям его лидеров, готов составить большинство с любыми политическими силами, кроме Республиканской партии Армении, то понятно, что позиция республиканцев будет аналогичной.
То есть невозможным является только формат большой коалиции — между двумя фаворитами нынешних выборов.
Данная ситуация свидетельствует о тревожной ситуации — наличии в армянском обществе серьезного раскола, делящего его примерно пополам. Ведь значительных противоречий в программах фавориты выборов не имеют. Даже армянские эксперты говорят о том, что избиратели, поддерживающие Республиканскую партию Армении и блок "Царукян", ориентируются не столько на программы, сколько на лидеров.
В таких условиях действующую власть обычно поддерживают консервативно настроенные граждане, а оппозиция опирается на тех, кто всегда недоволен любой властью, потому что считает, что "должно быть лучше". Почему должно и как это сделать — желающие перемен, как правило, не знают. Это уравновешивает шансы условных "модернизаторов" и "охранителей".
При этом в Армении действуют два фактора, препятствующие перерастанию раскола в серьезное гражданское противостояние по классическому цветному сценарию.
Во-первых, как было указано выше, уникальность геополитического положения страны делает практически нереализуемой любую альтернативу проводимому политическому и экономическому курсу. То есть при смене власти дискуссия идет не о том, какую политику проводить, а о том, как это делать более эффективно. Поэтому победа оппонентов не погружает проигравшую часть общества в состояние политической депрессии, она не ощущается как победа абсолютного зла.
С этих выборов начинает действовать и третий фактор. Конституционная реформа делает систему власти более гибкой, расширяет возможности второстепенных политических сил и альтернативных лидеров приобщиться к управлению страной. Исчезает характерная для президентской республики ситуация, когда сила, победившая на выборах главы государства, получает все.
Таким образом, если действие первых двух факторов не давало расколу в армянском обществе перерасти в гражданский конфликт, то конституционная реформа создает ситуацию, в которой становится возможным преодоление данного раскола и выстраивание отношений власть-оппозиция в формате не конфронтации, но сотрудничества.