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В мире

Чего ждать от первых выборов реформированной системы в Армении

09:0002.04.2017
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Ереван накануне парламентских выборов. 29 марта 2017 года
© AFP 2017/ Karen Minasyan

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В воскресенье, 2 апреля, в Армении проходят парламентские выборы. Это первые выборы после внесения в конституцию изменений, превративших Армению из президентской республики в парламентскую. Теперь основные полномочия по управлению государством будут находиться в формируемом парламентским большинством правительстве.

Расклады и прогнозы

Вид Еревана. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Армения готовится к выборам: новый парламент в парламентской республике
На места в парламенте претендуют девять политических сил. Но главная интрига выборов заключается в том, сумеет ли правящая Республиканская партия Армении действующего президента Сержа Саргсяна сохранить контроль над парламентом. В нынешнем созыве Национального собрания Армении она обладает абсолютным большинством (70 мандатов из 131) и в блоке с партией "Дашнакцутюн" составляет правящую коалицию.

Основу оппозиции в нынешнем составе Национального собрания представляет партия "Процветающая Армения" (36 мандатов). Несмотря на то что ее создатель и многолетний бессменный председатель Гагик Царукян в марте 2015 года отказался от партийных постов и заявил о том, что не планирует в дальнейшем вмешиваться в политическую деятельность "Процветающей Армении", ныне партия составляет основу блока "Царукян".

© AFP 2017/ Karen Minasyan
Армения накануне парламентских выборов. Март 2017 года

Блок "Царукян" в ходе нынешней избирательной кампании на равных конкурировал с Республиканской партией Армении. Последние перед выборами опросы общественного мнения даже давали ему незначительное преимущество — впрочем, недостаточное для того, чтобы можно было говорить о гарантии победы на выборах.

На сегодня понятно, что Республиканская партия Армении и блок "Царукян" имеют примерно равные шансы одержать победу. При этом отрыв победителя от побежденного будет невелик, и сформировать правительство единолично, не вступая в коалицию с мелкими политическими силами, победителю будет трудно. Аналогичным образом коалиция может сформироваться и вокруг обладателя второго места.

Ереван. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Альянс экс-президента Армении призвал перенести парламентские выборы
В принципе, главные фавориты выборов могут рискнуть и попытаться выиграть абсолютное большинство во втором туре. По новой конституции, он должен быть назначен, если после первого тура не удастся сформировать устойчивое парламентское большинство. Во втором туре в этом случае примут участие два фаворита первого тура. Победитель второго тура получает дополнительные депутатские места, достаточные для формирования устойчивого большинства.

Именно поэтому новая Конституция Армении определяет только нижнюю планку численности Национального собрания (101 депутат). Верхняя планка — плавающая.

Что изменится для России

На внешнюю политику Армении результат данных выборов вряд ли повлияет. Практически все партии, участвующие в выборах, выступают за дальнейшее развитие дружественных отношений с Россией.

Выхода из Евроазиатского экономического союза (ЕАЭС) и переориентацию на Запад требуют только блок "Елк" и партия "Свободные демократы". Впрочем, предвыборные опросы не давали им надежды на преодоление барьера.

Так что при любом исходе выборов подавляющее большинство в парламенте будут иметь силы, которые строили свою предвыборную агитацию на обещаниях развивать и укреплять отношения с Россией.

Вид на город Ереван. Архивное фото
© РИА Новости. Алина Старостина
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В Армении завершилось электронное голосование на выборах в парламент
Впрочем, это неудивительно, поскольку Россия является единственным реальным гарантом безопасности Армении. Наличие в Гюмри 102-й российской военной базы делает вооруженное нападение на республику самоубийственным для агрессора мероприятием. Да и с точки зрения прорыва до сих пор продолжающейся торгово-экономической блокады Армении, Россия является стратегическим окном в большой мир. В целом без партнерства с Россией существование Армении как политического и экономического субъекта международных отношений было бы как минимум существенно затруднено.

© 2017 Associated Press Karen Minasyan
Бывший министр обороны Республики Армения Сейран выступает в Ереване накануне парламентских выборов. Март 2017 года

Контуры возможных коалиций очерчены

Поскольку блок "Царукян", согласно заявлениям его лидеров, готов составить большинство с любыми политическими силами, кроме Республиканской партии Армении, то понятно, что позиция республиканцев будет аналогичной.

То есть невозможным является только формат большой коалиции — между двумя фаворитами нынешних выборов.

Данная ситуация свидетельствует о тревожной ситуации — наличии в армянском обществе серьезного раскола, делящего его примерно пополам. Ведь значительных противоречий в программах фавориты выборов не имеют. Даже армянские эксперты говорят о том, что избиратели, поддерживающие Республиканскую партию Армении и блок "Царукян", ориентируются не столько на программы, сколько на лидеров.

Президент РФ Владимир Путин и президент Армении Серж Саргсян во время встречи. 15 марта 2017
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Путин: Армения преодолеет этап, связанный с конституционной реформой
По сути, речь идет о том, чтобы сменить власть ради смены власти. Потому что старые лидеры слишком долго руководят, а новые тоже желают поруководить.

В таких условиях действующую власть обычно поддерживают консервативно настроенные граждане, а оппозиция опирается на тех, кто всегда недоволен любой властью, потому что считает, что "должно быть лучше". Почему должно и как это сделать — желающие перемен, как правило, не знают. Это уравновешивает шансы условных "модернизаторов" и "охранителей".

При этом в Армении действуют два фактора, препятствующие перерастанию раскола в серьезное гражданское противостояние по классическому цветному сценарию.

Во-первых, как было указано выше, уникальность геополитического положения страны делает практически нереализуемой любую альтернативу проводимому политическому и экономическому курсу. То есть при смене власти дискуссия идет не о том, какую политику проводить, а о том, как это делать более эффективно. Поэтому победа оппонентов не погружает проигравшую часть общества в состояние политической депрессии, она не ощущается как победа абсолютного зла.

Армения. Архивное фото.
© РИА Новости. Алина Старостина
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Опрос: "Блок Царукяна" лидирует в преддверии выборов в парламент Армении
Во-вторых, всю историю своей независимости Армения живет в полувоенном прифронтовом состоянии. В такой ситуации любой политик, который попытался бы перевести общество из состояния легитимной политической борьбы в состояние гражданского конфликта, был бы воспринят как предатель. Поэтому при всей остроте и конфликтности политической жизни в Армении, видевшей даже стрельбу в здании парламента, за определенную черту ни власть, ни оппозиция не заступали, понимая, что это грозит разрушением армянской государственности.

С этих выборов начинает действовать и третий фактор. Конституционная реформа делает систему власти более гибкой, расширяет возможности второстепенных политических сил и альтернативных лидеров приобщиться к управлению страной. Исчезает характерная для президентской республики ситуация, когда сила, победившая на выборах главы государства, получает все.

Города мира. Ереван. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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Исполком СНГ назвал изменения избирательного права Армении революционными
В то же время с ростом возможностей и влияния парламента повышается и ответственность оппозиции. Теперь она не может заниматься огульным критиканством под лозунгом "у нас все равно нет никаких возможностей повлиять на власть". В рамках парламентской республики работа комитетов и комиссий законодательного органа (в которой оппозиция принимает обязательное участие и обладает немалыми возможностями) напрямую влияет на действия исполнительных структур, занимающихся оперативным управлением страной.

Таким образом, если действие первых двух факторов не давало расколу в армянском обществе перерасти в гражданский конфликт, то конституционная реформа создает ситуацию, в которой становится возможным преодоление данного раскола и выстраивание отношений власть-оппозиция в формате не конфронтации, но сотрудничества.

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