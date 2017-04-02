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В мире

Праздник непослушания: Израиль будет строить поселения вопреки ООН и Трампу

08:0002.04.2017
(обновлено: 08:14 02.04.2017)
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Флаг Израиля. Архивное фото
© РИА Новости. Амит Шааль
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Израильский военно-политический кабинет единогласно утвердил решение об основании нового еврейского поселения на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также сам премьер на своей странице в социальной сети Facebook.

Флаги Израиля. Архивное фото
© Fotolia/ W. Zikas
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Поселение в долине Шило предназначено для жителей форпоста Амона, который был признан самостроем и недавно снесен по решению Верховного суда. Планируется построить около двух тысяч домов.

Как отмечает газета Haaretz, это будет первое новое еврейское поселение на Западном берегу Иордана за последние 20 лет.

Все ключевые министры, входящие в состав военно-политического кабинета, проголосовали за это решение. После чего начался телефонный опрос остальных членов правительства.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. ООН признает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.

© AFP 2017/ Thomas Coex
Еврейское поселение в долине Шило на Западном берегу реки Иордан. 31 марта 2017 года


ООН потребовала, Трамп попросил

В декабре прошлого года Совет безопасности ООН принял резолюцию № 2334, требующую от Израиля прекратить деятельность по созданию своих поселений на территории Западного берега. Иерусалим заявил, что выполнять ее не намерен, а Нетаньяху назвал документ "позором".

Принятие резолюции № 2334 осложнило отношения между Израилем и прежней администрацией США во главе с Бараком Обамой. Израильтяне рассчитывали, что Соединенные Штаты заблокируют резолюцию, воспользовавшись правом вето, однако постпред США при ООН Саманта Пауэр тогда воздержалась от голосования, и документ был принят.

Дональд Трамп, находившийся в то время в статусе избранного президента, причислил действия уходившей администрации к перечню прочих ошибок своего предшественника и заявил о намерении нормализовать отношения с Израилем, пообещав Иерусалиму всестороннюю поддержку.

Здание Конгресса США. Архивное фото
© AP Photo/ J. Scott Applewhite
Сенат США утвердил Дэвида Фридмана послом в Израиле

В начале февраля, когда Трамп уже официально вступил в должность президента, кнессет (парламент Израиля) незначительным большинством голосов принял закон, легализующий строения, возведенные на землях палестинских арабов. Согласно ему, Израиль отказался разрушать еврейские населенные пункты, возведенные на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме, в которых сейчас проживает до 600 тысяч израильтян. Правда, узаконены были лишь ранее построенные дома, причем возведенные только по инициативе государства, а не самих переселенцев.

Вскоре после этого состоялся визит Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, в ходе которого Дональд Трамп пообещал, что добьется "великого мирного договора" между Израилем и Палестиной, разморозив мирный процесс, фактически застопорившийся в 2014 году. При этом он призвал обе стороны конфликта к сдержанности, а Нетаньяху попросил "немного притормозить" со строительством новых поселений, которые он не считает "хорошим явлением для мира".

© AFP 2017/ Saul Loeb
Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Февраль 2017 года

Меньше чем через два месяца после этого визита военно-политический кабинет утвердил решение о строительстве нового израильского поселения в долине Шило.

Напряженность растет

Израильские СМИ поясняют, что решение об основании нового еврейского поселения на Западном берегу де-факто было принято до того, как прозвучала просьба Трампа "немного притормозить" со строительством очередных поселков. Биньямин Нетаньяху якобы предупредил президента США о том, что пообещал жителям снесенного форпоста Амона построить для них жилье и не сдержать это обещание не может "по чисто внутриполитическим причинам".

Журналистам газеты Haaretz в Белом доме подтвердили, что такое предупреждение от израильского премьера действительно имело место. По словам "высокопоставленного источника" в американской администрации, Нетаньяху заверил, что "готов принять новую политику" в отношении поселений и прислушаться к увещеваниям Трампа.

Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
© Flickr/ ronsho
Израиль в знак протеста сокращает взносы в ООН на $2 миллиона

Однако непреклонная позиция Израиля, отказывающегося выполнять резолюцию № 2334 Совбеза ООН, уже вызывает сильное раздражение в ближневосточном регионе.

"В последнее время агрессивность действий Израиля значительно возросла. Вероятно, власти страны, чувствуя за собой поддержку нового американского президента, думают, что они могут совершать любые шаги, не опасаясь реакции со стороны международного сообщества, которое занято другими проблемами в регионе… Израильские власти играют с огнем. Терпение палестинцев не будет длиться бесконечно. Оно может закончиться в самый непредсказуемый момент, и тогда народ начнет защищать себя", — сказал в интервью "Известиям" член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан.

© REUTERS/ Amir Cohen/File Photo
Еврейское поселение в районе форпоста Амона на Западном берегу реки Иордан

Под защитой Вашингтона

Обостряется не только застарелый палестино-израильский конфликт, но и отношения Израиля с ООН. После принятия Совбезом резолюции № 2334 Иерусалим не только отказался выполнять ее положения. Нетаньяху поручил МИД Израиля пересмотреть взаимодействие с ООН и приостановил финансирование пяти ее организаций, "наиболее враждебных по отношению к Израилю".

За день до утверждения решения о строительстве нового поселения Израиль объявил о том, что сокращает свой взнос в финансирование ООН на два миллиона долларов в год.

Израильский флаг. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Израиль бойкотировал заседание СПЧ ООН

"Данное решение представляет собой еще один элемент кампании, которую Израиль и наши друзья за рубежом — в первую очередь США — ведут с целью прекращения патологической дискриминации Еврейского государства в ООН и ее структурах", — сказано в сообщении на официальном сайте МИД Израиля.

Что касается самих США, то их позицию накануне выразила новый постпред при ООН Никки Хейли, которая заявила на американо-израильской конференции в Вашингтоне, что при новой администрации Соединенные Штаты не позволят обижать Израиль и принимать направленные против него резолюции.

Принятие резолюции № 2334 Хейли назвала "несправедливыми действиями против еврейского государства", сообщает The Jerusalem Post.

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