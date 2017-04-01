В Мосуле отступающие боевики требуют, чтобы мирные жители следовали за ними

МОСУЛ (Ирак), 1 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Отступающие вглубь иракского Мосула террористы группировки ИГ (запрещена в России) требуют от мирных жителей следовать за ними. Об этом рассказали РИА Новости горожане после освобождения.

По словам мосульцев, боевики радикальной группировки не выпускают мирных граждан из контролируемых ими районов города и воспринимают людей, которым все же удается выйти, как "перебежчиков".

"Мы жили на окраине города, и когда правительственные силы подошли к нашему району, к нам пришли игиловцы и потребовали переместиться в центр города. Нас насильно сюда пригнали, чтобы использовать как живой щит", — рассказал престарелый житель Мосула Ваад Аббаси.

По словам собеседника агентства, снайперы террористов активно используют дома, в которых живут мирные жители, для стрельбы по вертолетам и пехоте правительственных сил.

"После того как они обстреляют вертолет или солдат, через минуты в небе появляется авиация, и дом подвергается бомбежке или ракетному удару — мирные жители гибнут", — рассказал Аббаси.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. 24 февраля правительственные силы Ирака отбили военную базу и деревню к юго-западу от Мосула и вошли в жилые кварталы на западе города.