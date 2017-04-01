Меркосур потребовал от Венесуэлы обеспечить реальное разделение властей

МЕХИКО, 1 апр – РИА Новости. Главы МИД стран Южноамериканского общего рынка (Меркосур) в субботу на экстренном заседании потребовали от Венесуэлы принять меры для обеспечения реального разделения властей в стране.
Решение о проведении экстренной встречи Меркосур принял в пятницу после того, как верховный суд Венесуэлы заявил, что взял на себя функции законодательной власти вместо парламента, который находится под контролем оппозиционеров, и лишил его депутатов иммунитета. Однако в субботу утром эти решения были отменены сами же верховным судом.
"Необходимо принять конкретные меры вместе с оппозицией и согласно конституции, чтобы обеспечить эффективное разделение ветвей власти и уважение прав человека", — говорится в зачитанном главой МИД Аргентины Сусаной Малькоррой совместном заявлении по итогам встречи.