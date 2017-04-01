Турецкий телеканал пошутил о планирующейся встрече Путина, Эрдогана и Асада

АНКАРА, 1 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Выпуск программы "Иной взгляд на мир" на турецком телеканале Tele1 в субботу был прерван срочным сообщением о том, что президенты РФ, Турции и Сирии Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Башар Асад проведут на следующей неделе встречу в Москве, однако это сообщение оказалось первоапрельской шуткой.

Ведущий программы, известный турецкий журналист Хакан Аксай прервал интервью с одним из гостей программы для того, чтобы зачитать "заявление" Владимира Путина, которое якобы распространило российское агентство РИА Новости. В нем шла речь о том, что благодаря нормализации российско-турецких отношений достигнута договоренность о встрече на следующей неделе трех президентов. Также российский президент якобы сообщил о том, что Россия будет ходатайствовать о приеме Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества.

В конце программы ведущий заявил, что зачитанное им сообщение является первоапрельской шуткой.

Аналитическая программа "Иной взгляд на мир", посвященная России и российско-турецким отношениям, выходит с января этого года по субботам. Хакан Аксай закончил в 1987 году факультет журналистики ЛГУ, в течение 20 лет был корреспондентом и представителем различных турецких телеканалов и газет в Москве. В 2004 году основал Российско-турецкий исследовательский центр (РУТАМ), за что был награжден президентом РФ медалью А.С.Пушкина. Выпустил несколько книг о России, Турции и двусторонних отношениях на турецком и русском языках.