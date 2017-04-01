В Колумбии число погибших при сходе селевого потока превысило 150 человек

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Число погибших в результате схода селевого потока в департаменте Путумайо в Колумбии увеличилось до 154, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление президента страны Хуана Мануэля Сантоса.

Ранее сообщалось о 127 жертвах. Также, по данным местного Красного Креста, еще 400 человек получили ранения, 220 считаются пропавшими без вести.

Трагедия произошла в ночь на субботу, когда вышедшие из берегов реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Он прокатился по 17 районам города Мокоа с населением 45 тысяч человек.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос прибыл в Мокоа и уже ввел режим национального стихийного бедствия на фоне трагедии для ускорения работ по спасению людей и оказанию помощи пострадавшим.

Aerial footage shows devastation from overflowing rivers in Colombia, which led to flooding that killed at least 127 https://t.co/130qmkvxAK pic.twitter.com/oiqUn7ErwS — ABC News (@ABC) 1 апреля 2017 г.

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