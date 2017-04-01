В сети появилось видео взрыва на карнавале в Париже

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Момент взрыва на карнавале в парижском пригороде Вильпент попал на видео. Ролик выложил на YouTube пользователь E.G 93.

На кадрах видно, как человек с факелом в руке поджигает сделанное из горючих материалов чучело, затем раздается взрыв, слышны крики паники из собравшейся толпы. "Я решил снять видео в самый подходящий момент", — отметил в комментариях автор видеоролика.

Всего пострадали 19 человек, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии. По предварительной версии, теракт не был причиной взрыва.