СМИ: после взрыва под Парижем четыре человека находятся в тяжелом состоянии

ПАРИЖ, 1 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва, который произошел в субботу на карнавале в пригороде Парижа.

Как передает портал francetvinfo, общее число раненых составляет 19 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что за помощью к медикам обратилось около 30 человек, получивших ранения или находящихся в состоянии шока.

Взрыв в коммуне Вильпент раздался около 17.30 местного времени (18.30 мск) в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева. По предварительной версии, причиной взрыва не был теракт.

Посетителями карнавала, традиционно устраиваемого городом для маленьких жителей, было около тысячи детей.