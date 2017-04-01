СМИ: мэр коммуны под Парижем, где произошел взрыв, получила ранение

ПАРИЖ, 1 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Мэр коммуны Вильпент под Парижем, где в субботу вечером произошел взрыв на карнавале, получила ранение, передает портал francetvinfo.

Взрыв раздался около 17.30 местного времени (18.30 мск) в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева. По предварительной версии, причиной взрыва не был теракт.

По информации СМИ, ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 19 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

"Искры и куски дерева разлетелись в стороны, ранив нескольких человек, в том числе — мэра коммуны. Она получила ранение ноги", — отмечает портал.