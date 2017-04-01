Осужденный в США россиянин досрочно вышел из тюрьмы

ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Сотрудник нью-йоркского представительства Внешэкономбанка Евгений Буряков, приговоренный в 2016 году к 2,5 года лишения свободы за незаконную работу на правительство России, досрочно вышел в пятницу из тюрьмы, сообщил РИА Новости представитель тюрьмы в городе Элктон (штат Огайо).

"Он был отпущен вчера", — ответил он на вопрос РИА Новости о судьбе россиянина.

Ранее о том, что Буряков будет выпущен досрочно, а после этого депортирован в Россию, сообщал телеканал CBS News.

В распоряжении телеканала оказались документы федерального бюро тюрем США, в которых говорится, что решение было принято в связи с примерным поведением заключенного. Представитель иммиграционно-таможенной полиции США Кхаалид Уоллс (Khaalid Walls) подтвердил телеканалу эту информацию.

Буряков был арестован в Нью-Йорке в январе 2015 года по обвинениям в незаконной работе на иностранное правительство на территории США и в сговоре с этой целью. В марте 2016 года Буряков признал свою вину по одной статье: действия в качестве агента иностранного правительства без уведомления властей США.