В Колумбии число погибших при сходе селевого потока увеличилось до 112

МЕХИКО, 1 апр – РИА Новости. Число жертв селевого потока в департаменте Путумайо в Колумбии увеличилось до 112 человек, приводит в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс заявление президента Хуана Мануэля Сантоса.

Ранее сообщалось о 103 погибших.

Многие жители числятся пропавшими без вести. Портал El Heraldo со ссылкой на Красный крест сообщает о 180 раненых и 200 пропавших без вести.

​Причиной трагедии стал выход из берегов реки Мокоа после многочасовых проливных дождей. Город Мокоа с 45 тысячами жителей остается без электричества, всего от стихии пострадали 17 городских районов.

В связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в Мокоа, президент Сантос отправился в пострадавший город, чтобы на месте координировать оказание помощи населению.

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