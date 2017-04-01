В Колумбии число погибших при сходе селевого потока увеличилось до 112

МЕХИКО, 1 апр – РИА Новости. Число жертв селевого потока в департаменте Путумайо в Колумбии увеличилось до 112 человек, приводит в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс заявление президента Хуана Мануэля Сантоса.
Ранее сообщалось о 103 погибших.
Многие жители числятся пропавшими без вести. Портал El Heraldo со ссылкой на Красный крест сообщает о 180 раненых и 200 пропавших без вести.
#AMPLIACIÓN | Presidencia confirma que son 112 los muertos por avalancha en Mocoa https://t.co/yboDOKTjlO pic.twitter.com/HdlCWR6hF3— EL HERALDO (@elheraldoco) 1 апреля 2017 г.
Причиной трагедии стал выход из берегов реки Мокоа после многочасовых проливных дождей. Город Мокоа с 45 тысячами жителей остается без электричества, всего от стихии пострадали 17 городских районов.
В связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в Мокоа, президент Сантос отправился в пострадавший город, чтобы на месте координировать оказание помощи населению.
.@JuanManSantos lamenta fallecimiento de habitantes de Mocoa por desbordamiento de ríos https://t.co/y2Tg60euk0 pic.twitter.com/vinbSyEdLp— EL HERALDO (@elheraldoco) 1 апреля 2017 г.