На карнавале в Париже прогремел взрыв

ПАРИЖ, 1 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Сильный взрыв прогремел на карнавале в пригороде Парижа, около 20 человек получили ранения, передает издание Express. По предварительным данным, взрыв в коммуне Вильпент не был терактом.

По информации СМИ, ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 19 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

"Искры и куски дерева разлетелись в стороны, ранив нескольких человек, в том числе — мэра коммуны. Она получила ранение ноги", — отмечает портал francetvinfo.

⚡️ URGENT- 19 blessés, dont 4 graves, dans une explosion accidentelle à #Villepinte (nouveau bilan). L'explosion est due à un feu de Bengale pic.twitter.com/pF8mQQgrdh — ALERTES INFO (@ALERTES_INFO) 1 апреля 2017 г.

​​​Взрыв прогремер около 17.30 местного времени (18.30 мск) в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева.

Согласно информации издания, причиной взрыва был несчастный случай. На месте инцидента работают полиция и спасатели.

URGENT | Explosion happened at #Villepinte carnaval place in #Paris. Many injured reported. 4 in critical condition. https://t.co/6IcPjNNjM2 — Vocal Europe (@thevocaleurope) 1 апреля 2017 г.

На традиционном карнавале присутствовали около тысячи детей.