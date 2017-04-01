На карнавале в Париже прогремел взрыв

ПАРИЖ, 1 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Сильный взрыв прогремел на карнавале в пригороде Парижа, около 20 человек получили ранения, передает издание Express. По предварительным данным, взрыв в коммуне Вильпент не был терактом.
По информации СМИ, ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 19 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
"Искры и куски дерева разлетелись в стороны, ранив нескольких человек, в том числе — мэра коммуны. Она получила ранение ноги", — отмечает портал francetvinfo.
⚡️ URGENT- 19 blessés, dont 4 graves, dans une explosion accidentelle à #Villepinte (nouveau bilan). L'explosion est due à un feu de Bengale pic.twitter.com/pF8mQQgrdh— ALERTES INFO (@ALERTES_INFO) 1 апреля 2017 г.
🔴 #BREAKING: At least 20 wounded after a huge explosion at #Villepinte's carnival, France. pic.twitter.com/8856Uu2C6J— Breaking News (@_breakingnewsFR) 1 апреля 2017 г.
Взрыв прогремер около 17.30 местного времени (18.30 мск) в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева.
Согласно информации издания, причиной взрыва был несчастный случай. На месте инцидента работают полиция и спасатели.
URGENT | Explosion happened at #Villepinte carnaval place in #Paris. Many injured reported. 4 in critical condition. https://t.co/6IcPjNNjM2— Vocal Europe (@thevocaleurope) 1 апреля 2017 г.
На традиционном карнавале присутствовали около тысячи детей.