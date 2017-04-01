В Армении бывшего офицера приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о госизмене

ЕРЕВАН, 1 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Суд приговорил офицера запаса министерства обороны Армении Гарика Марутяна, задержанного по обвинению в государственной измене, к 14 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, гражданин Армении, житель Армавирской области, майор запаса Гарик Хачикович Марутян, 1977 года рождения, на протяжении многих лет, занимая должность начальника разведки в различных военных частях Минобороны Армении, посредством социальных сетей налаживал контакты с азербайджанскими спецслужбами и за плату передавал им данные, в том числе содержащие государственную тайну.

Суд над Марутяном проходил при закрытых дверях. Подсудимый не признал вину.