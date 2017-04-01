Коалиция США подтвердила 15 сообщений о гибели мирных граждан в Мосуле

ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США признала "заслуживающими доверия" 15 сообщений о гибели гражданских лиц в результате ударов коалиции в Мосуле в ходе штурма города, сообщает центральное командование США в субботу.

"В иракском Мосуле с начала операций по освобождению города с 17 октября 2016 года до освобождения восточной части Мосула 18 февраля 2017 года было 37 сообщений о возможных жертвах среди гражданского населения. Из них сообщений, заслуживающих доверия за этот период — 15", — говорится в релизе.