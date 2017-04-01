Австрийская авиакомпания объявила о закрытии "самого короткого авиарейса"

ВЕНА, 1 апр — РИА Новости. Австрийская авиакомпания People`s Viennaline сняла запущенный в конце октября прошлого года авиарейс по маршруту "швейцарский Санкт-Галлен-Альтерейн — немецкий Фридрихсхафен — Кёльн/Бонн", включающий в себя самый короткий перелет в мире, который составляет восемь минут.

Как следует из сообщения на сайте компании, решение отменить перелет с 14 апреля обусловлено низким спросом на этот рейс, несмотря на большие усилия маркетологов. Так, в марте "самое короткое путешествие" совершили 2300 человек.

По словам владельца авиакомпании Маркуса Копфа, "несмотря на имеющуюся четкую тенденцию к развитию, мы не считаем, что можем достичь предполагаемого числа пассажиров".

В свою очередь гендиректор People`s Air Group Даниэль Штеффен пояснил, что компания пыталась развить деловой туризм в Фридрихсхафене и регионе Боденского озера. "К сожалению, этот план не сработал из-за сдержанного развития и достаточно высоких цен на этот перелет", — сказал он.

Пассажирам, уже приобретшим билеты на этот рейс, деньги будут возвращены в соответствии с пассажирскими правилами Евросоюза, пообещали в компании.