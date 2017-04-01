На Украине двести копателей янтаря устроили столкновения с полицией

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Ровенской области произошел конфликт между правоохранительными органами и добытчиками янтаря, сообщается на сайте местного управления полиции.

Более двухсот жителей Владимирецкого района оказали сопротивление полицейским и блокировали движение их транспорта. Столкновение произошло в лесу возле села Бильская Воля, когда правоохранители пытались помешать незаконной добыче янтаря.

"Агрессивно настроенные правонарушители требовали от правоохранителей разрешить им добывать янтарь и не препятствовать их промыслу", — говорится в сообщении. Копатели разобрали деревянный мостик и преградили путь полицейским, но те сумели уладить конфликт мирным путем.

Отмечается, что полицейские не применяли спецсредства или оружие, пострадавших по итогам инцидента также не оказалось. Возбуждено досудебное расследование по факту сопротивления сотрудникам полиции.

Это уже не первый конфликт копателей янтаря с представителями власти. Так, в середине марта 2017 года жители Житомирской области перекрывали трассу Киев-Ковель-Варшава, требуя разрешить им добычу янтаря. Ранее на проблему незаконной добычи янтаря в ряде областей Украины обратил внимание президент страны Петр Порошенко, который распорядился покончить с его контрабандой.