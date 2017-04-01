В Великобритании отказались комментировать скандал вокруг Самойловой

ЛОНДОН, 1 апр – РИА Новости, Мария Табак. Телерадиокорпорация Би-би-си, представляющая британское участие в музыкальном конкурсе "Евровидение", не стала комментировать скандал вокруг запрета на въезд на Украину участницы из России Юлии Самойловой и возможный отказ из-за этого некоторых стран от участия в конкурсе.

В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения. Европейский вещательный союз (EBU) ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, "неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения".

"Мы не даем комментариев по этому поводу", — заявила РИА Новости в субботу представитель Би-би-си.

В направленном премьер-министру Украины Владимиру Гройсману письме Европейского вещательного союза (ЕВС) сообщается, что ряд европейских вещателей, представляющих участников конкурса "Евровидение", выразили недовольство запретом на въезд в Украину участнице из России и рассматривают возможность отказа от участия в мероприятии.

В письме говорится, что если запрет будет подтвержден, это, "несомненно, окажет очень большое негативное влияние на международную репутацию Украины как современной и демократичной европейской страны".