Трамп: СМИ раздувают тему "связей с Россией", но молчат о скандале с Обамой

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент США в Twitter раскритиковал американские СМИ за то, что те игнорируют тему наблюдения спецслужб за командой Трампа перед выборами, концентрируясь на его предполагаемых "связях с Россией".

Трамп обвинил в пренебрежении темой наблюдения спецслужб США за членами его предвыборного штаба тележурналиста Чака Тодда и телеканал NBC. Президент также призвал их прекратить спекулировать на тему его вымышленных связей с Россией.

When will Sleepy Eyes Chuck Todd and @NBCNews start talking about the Obama SURVEILLANCE SCANDAL and stop with the Fake Trump/Russia story? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 апреля 2017 г.

​Кроме того, он напомнил, что СМИ, раздувающие слухи о его связях с Россией, ранее предрекали ему поражение на президентских выборах. "Те же самые СМИ, которые утверждали, что "у Трампа нет шансов на победу", теперь продвигают вымышленную историю о связях с Россией. Это обман!", — написал президент.

It is the same Fake News Media that said there is "no path to victory for Trump" that is now pushing the phony Russia story. A total scam! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 апреля 2017 г.

​В США неоднократно обвиняли Россию во "вмешательстве в выборы", не приведя каких-либо доказательств. Российская сторона опровергала подобные утверждения как необоснованные.

Ранее Трамп обвинил экс-президента Обаму в том, что по его приказу спецслужбы осуществляли наблюдение за небоскребом Trump Tower, где располагался предвыборный штаб республиканского кандидата. Представитель Обамы отверг эти обвинения.