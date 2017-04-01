В Одессе взорвали автомобиль экс-кандидата в мэры "Дарта Вейдера"

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости. Взрыв произошел в Одессе в субботу в автомобиле 34-летнего местного жителя, в момент детонации в машине находилась его семья, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления Нацполиции Украины в Одесской области.

По данным местного интернет-издания "Таймер", автомобиль принадлежит Жану Николаенко, который в образе фантастического героя Дарта Вейдера участвовал в последних выборах мэра Одессы. На Украине образ Дарта Вейдера неоднократно использовался в борьбе за политическую власть. В частности, кандидат с таким именем пытался баллотироваться на должность президента страны на последних выборах.

"Сегодня утром, в 8.30 (совпадает с мск) произошел взрыв неустановленного взрывного устройства в автомобиле 34-летнего одессита, когда он вместе с семьей находился в машине", — сообщили в пресс-службе. По данному факту открыто уголовное дело по статье "покушение на убийство" Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в полиции, в результате инцидента никто не пострадал, автомобиль получил незначительные повреждения. При этом в полиции области отказались подтвердить личность владельца пострадавшего автомобиля.

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