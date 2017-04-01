СМИ: в Ираке при авиаударе уничтожили "правую руку" главаря ИГ*

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. "Правая рука" главаря террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади уничтожен в результате авиаудара на западе Ирака, передал иракский государственный телеканал IMN со ссылкой на заявление разведки.

По сообщению канала, речь идет о так называемом "министре войны" ИГ Ияде Хамиде аль-Джумейли. Отмечается, что он был ликвидирован в городе Эль-Каим — одном из последних оплотов ИГ в западной иракской провинции Анбар на границе с Сирией.

"На основе данных разведки самолеты ВВС нанесли точный удар по штабу военного командования ИГ в городе Эль-Каим и уничтожили второго человека в ИГ после террориста Абу Бакра аль-Багдади — террориста Ияда Хамида аль-Джумейли по прозвищу Абу Яхья, министра войны ИГ", — цитирует канал заявление разведки.

Дата авиаудара в сообщении не уточняется. Разведка также отметила, что при том же авианалете в Эль-Каиме были убиты еще два главаря ИГ местного значения.

Аль-Джумейли ранее фигурировал в иракских СМИ как бывший сотрудник местных силовых структур, ставший в ИГ главным по безопасности. Телеканал Sky News Arabia в августе 2016 года со ссылкой на собственные источники сообщал о его возможной ликвидации при бомбардировке в Мосуле.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.