В Колумбии из-за схода селевого потока погибли четырнадцать человек

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли, более 60 получили ранения в результате схода селевого потока на столицу департамента Путумайо в Колумбии, сообщает местная радиостанция BLU Radio.

"От 60 до 65 раненых находятся в больнице города Мокоа", — заявил в интервью радиостанции глава национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий Карлос Иван Маркес. Он добавил, что стихия затронула 17 районов города. Сообщается, что десятки числятся пропавшими без вести.

По данным СМИ, причиной происшествия стали сильные дожди в регионе, продолжавшиеся в течение нескольких часов. Это привело к выходу из берегов рек Сангояко и Мулато. Как сообщила радиостанция, на место трагедии должен прибыть президент страны Хуан Мануэль Сантос.