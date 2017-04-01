Напавший на оппозиционеров в Ереване ранее был осужден за убийство

ЕРЕВАН, 1 апр – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в нападении на активистов оппозиционного предвыборного блока "Елк" (Исход) в пятницу, был ранее осужден на 15 лет лишения свободы за убийство свидетеля по делу о теракте в армянском парламенте 27 октября 1999 года, сообщило издание aysor.am.

Ранее один из лидеров блока "Елк", депутат парламента Никол Пашинян заявил о вооруженном нападении на своих сторонников. Нападение произошло в пятницу вечером на окраине Еревана. Пашинян выложил в сеть видео, где показал самодельный пистолет, изъятый у нападавшего самими представителями альянса, который позднее передал полицейским. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по горячим следам.

"По подозрению в нападении на доверенных лиц блока "Елк" задержан Артур Айвазян по кличке Монах, который вышел год назад на свободу после пятнадцатилетнего заключения. Он отбывал наказание за заказ убийства в 2001 году одного из важнейших свидетелей по делу "27 октября" Самвела Аракеляна (свою вину осужденный не признал)", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в преддверии выборов в Национальное собрание Армении, которые пройдут 2 апреля. Они будут первыми после конституционной реформы, предусматривающей переход к парламентской форме правления. Впервые в истории государства голосование состоится только по пропорциональной системе. В выборах примут участие пять партий и четыре блока. Для прохождения в однопалатный парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер, блокам нужно набрать минимум по 7% голосов. Порога явки на выборах нет.

В результате теракта в армянском парламента 27 октября 1999 года погибли премьер-министр Армении Вазген Саркисян, спикер парламента Карен Демирчян, вице-спикеры Юрий Бахшян и Рубен Мироян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян, депутаты парламента Арменак Арменакян, Генрих Абрамян, Микаел Котанян. Суд над террористами длился с 2001 по 2003 годы. К пожизненному заключению были приговорены шестеро террористов, в том числе лидер группы Наири Унанян, его брат Карен Унанян, их дядя Врам Галстян, а также Дереник Беджанян, Эдик Григорян и Ашот Князян. Гамлет Степанян был приговорен к 14 годам лишения свободы. Все семеро признаны виновными по ряду статьей Уголовного кодекса Армении, включая измену родине, терроризм, осуществление особо опасных государственных преступлений.