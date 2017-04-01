В Лондоне освободили всех задержанных по делу о теракте
15:3901.04.2017
(обновлено: 15:40 01.04.2017)
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ЛОНДОН, 1 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Лондона освободила 12 человек, задержанных в рамках расследования теракта в британской столице, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.
"Все, кто был арестован в связи с террористической атакой в Вестминстере в среду 22 марта, были освобождены без последующих действий", — отмечается в сообщении.
В частности, освобожден 30-летний мужчина, который был задержан в Бирмингеме по подозрению в подготовке теракта. Остальные 11 человек, которые ранее также были арестованы в ходе расследования теракта, тоже отпущены, отметили в полиции.
Лондонский теракт произошел 22 марта в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, были ранены 50 человек из 10 стран.
Нападение произошло в среду в районе Вестминстерского моста и здания парламента Великобритании.
Заседание британского парламента было остановлено после того, как рядом со зданием раздались звуки стрельбы.
Позже стало известно, что неизвестный преступник на автомобиле задавил несколько человек на Вестминстерском мосту, который находится рядом со зданием парламента.
Эвакуация людей из здания Парламента в Лондоне.
Через некоторое время стало известно, что рядом со зданием парламента очевидцы заметили человека с ножом.
В результате несколько улиц в центре города и близлежащая станция метро были закрыты.
Члены британского парламента после оповещения службы безопасности о вооруженном ножом человеке, который проник в передний двор парламентского комплекса.
На данный момент здание парламента и резиденция британского премьера оцеплены полицией, выход из них запрещен.
Полиция Лондона рассматривает инцидент на Вестминстерском мосту и у здания британского парламента как теракт.
Данные о пострадавших в результате нападения разнятся.
Некоторые СМИ сообщили о пяти раненых, другие утверждают, что в результате инцидента пострадали около 10 человек, еще двое погибли.
Лондонское управление транспорта и полиция просят горожан пока воздержаться от поездок через район парламента и не использовать станцию метро "Вестминстер".