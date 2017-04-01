При взрыве миномета в Донбассе погибли трое украинских военных

ЛУГАНСК, 1 апр — РИА Новости. Трое солдат ВС Украины погибли при взрыве миномета "Молот" украинского производства, заявил на брифинге официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Миномет М120-15 "Молот" калибра 120 миллиметра был разработан украинскими специалистами. В сентябре минувшего года было заявлено, что минометы уже поступили на вооружение украинской армии.
"Очередной разрыв орудия произошел 30 марта, в результате чего погибли трое бойцов ВСУ", — рассказал представитель оборонного ведомства республики.
По его словам, штаб украинских силовиков списал гибель солдат на обстрел со стороны народной милиции ЛНР.