При взрыве миномета в Донбассе погибли трое украинских военных

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (16)

ЛУГАНСК, 1 апр — РИА Новости. Трое солдат ВС Украины погибли при взрыве миномета "Молот" украинского производства, заявил на брифинге официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Миномет М120-15 "Молот" калибра 120 миллиметра был разработан украинскими специалистами. В сентябре минувшего года было заявлено, что минометы уже поступили на вооружение украинской армии.

"Очередной разрыв орудия произошел 30 марта, в результате чего погибли трое бойцов ВСУ", — рассказал представитель оборонного ведомства республики.

По его словам, штаб украинских силовиков списал гибель солдат на обстрел со стороны народной милиции ЛНР.