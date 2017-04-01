В Армении обнародовали окончательные списки избирателей

ЕРЕВАН, 1 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Полиция Армении в субботу обнародовала окончательные списки общего числа избирателей, включенных в регистр выборов в Национальное собрание (парламент), сообщает пресс-служба ведомства.

Выборы в НС Армении пройдут 2 апреля и станут первыми после принятия поправок в Конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование состоится только по пропорциональной системе. В 13 избирательных округах Армении сформированы более 2 тысяч избирательных участков. Для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер, блокам нужно набрать минимум по 7% голосов. Порога явки на выборах нет.

В соответствии с Избирательным кодексом Армении, за день до выборов в НС полиция публикует общее число избирателей, включенных в регистр, в том числе избирателей по месту нахождения (в день выборов); не имеющих регистрации; сотрудников полиции, направленных на избирательные участки; граждан, проходящих стационарное лечение в медицинских учреждениях.

Таким образом, по положению на 1 апреля, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 миллиона 564 тысяч 195 человек. Согласно сообщению полиции, число избирателей по месту нахождения и число членов избиркомов на избирательных участках составляет 28,277 тысячи человек, не имеющих регистрации – 915, число полицейских на избирательных участках — 197.

По данным статслужбы, численность постоянного населения Армении на 1 января 2017 года составляет 2 миллиона 986,5 тысячи человек.