Во Флориде неизвестный открыл стрельбу, погиб человек, четверо ранены

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Один человек погиб и еще четверо были ранены в результате стрельбы в американском штате Флорида, передает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу рано утром в городе Тампа на парковке рядом с кальянной The Palace Lounge.

По словам представителя полиции города Стива Хегарти, на парковке произошла ссора, после чего неизвестный сел в автомобиль и открыл огонь по группе людей. Пострадавшие в результате инцидента были госпитализированы.

Полиция допрашивает человека, задержанного неподалеку от места происшествия. Обстоятельства инцидента выясняются.