В ДНР считают, что погибший полковник СБУ был замешан в контрабанде оружия

ДОНЕЦК 1 апр — РИА Новости. В министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) причиной гибели сотрудника службы безопасности Украины в Мариуполе считают его причастность к контрабанде оружия из зоны АТО, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее начальник управления полиции Донецкой области Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что в Мариуполе взорвался автомобиль, погиб сотрудник правоохранительных органов. По его версии, к взрыву якобы причастны ополченцы ДНР. По данным СБУ, в результате взрыва погиб полковник спецслужбы Александр Хараберюш. Возбуждено дело по статье "теракт".

"Хочу обнародовать информацию, полученную нашей разведкой в отношении гибели в Мариуполе начальника управления контрразведки СБУ Донецкой области полковника А. Хараберюша. Главной причиной устранения полковника СБУ А. Хараберюша стало вскрытие его непосредственного участия в "крышевании" контрабанды оружия", — сказал он.

Басурин отметил, что непосредственными исполнителями убийства стали специалисты 73 центра сил специальных операций ВСУ, которые заложили дистанционное взрывное устройство в автомобиль и активировали его.