В ЛНР надеются, что украинские силовики вернутся к соблюдению перемирия

ЛУГАНСК, 1 апр — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции непризнанной ЛНР Андрей Марочко надеется, что украинские силовики вернуться к выполнению режима прекращения огня.

Ранее в ЛНР и ДНР заявили, что украинские силовики не соблюдают перемирие, объявленное с 00.00 часов 1 апреля. Киев в свою очередь объявил, о нарушениях со стороны самопровозглашенных республик.

"Как вы уже знаете, сегодня украинская сторона в очередной раз не выполнила условия реализации минских соглашений, по урегулированию ситуации на Донбассе. ВСУ должны были сегодня обеспечить режим тишины, но этого не произошло", — заявил Марочко журналистам на брифинге.

По его словам, ЛНР со своей стороны выполнила все обязательства.

"Мы по-прежнему готовы выполнить условия соглашений, и надеемся, что украинская сторона все же наберется мужества и выполнит взятые на себя обязательства, в том числе по отводу своих подразделений", — сообщил спикер.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>