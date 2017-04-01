СБУ заявила о задержании на границе с Россией одессита, служившего в ДНР

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины совместно с пограничниками задержала жителя Одессы по подозрению в службе в военных формированиях самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщила пресс-служба украинской спецслужбы.
По данным правоохранителей, "житель Одессы с 2014 года является пулеметчиком" в ДНР. На "отдых" в родной город он решил уехать из России.
Оперативники спецслужбы сняли мужчину с поезда Москва — Одесса на станции "Конотоп" в Сумской области, на котором он якобы ехал на отдых в родной город. При этом гражданство задержанного не называется.
Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье "участие в террористической организации". Продолжаются неотложные следственные действия.