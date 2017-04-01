СБУ заявила о задержании на границе с Россией одессита, служившего в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (16)

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины совместно с пограничниками задержала жителя Одессы по подозрению в службе в военных формированиях самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщила пресс-служба украинской спецслужбы.

"Сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали в Сумской области боевика террористической группировки "Кальмиус" так называемой ДНР", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным правоохранителей, "житель Одессы с 2014 года является пулеметчиком" в ДНР. На "отдых" в родной город он решил уехать из России.

Оперативники спецслужбы сняли мужчину с поезда Москва — Одесса на станции "Конотоп" в Сумской области, на котором он якобы ехал на отдых в родной город. При этом гражданство задержанного не называется.

Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье "участие в террористической организации". Продолжаются неотложные следственные действия.