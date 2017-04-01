В ЛНР заявили, что за сутки ВСУ выпустили более 550 снарядов

ЛУГАНСК, 1 апр — РИА Новости. За минувшие сутки со стороны ВСУ было выпущено порядка 555 снарядов и мин по территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в ЛНР заявили, что за минувшие сутки ВСУ 14 раз открывали огонь по позициям Народной милиции в ЛНР. В Кировске под обстрел попали спасители МЧС, тушившие пожар.

"При обстрелах применялись 122-х мм артиллерийские орудия, 120 и 82-мм минометы, БМП, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 555 снарядов, мин и гранат", — рассказал Марочко.

"Мы не поддаемся на провокации ВС Украины и строго соблюдаем Минские соглашения, но в случае грубых нарушений с украинской стороны готовы действовать решительно", — подчеркнул спикер.

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