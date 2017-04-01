Силовики восемь раз нарушили режим перемирия в Донбассе, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, введенный с ноля часов первого апреля, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"С ноля часов 1 апреля зафиксировано восемь нарушений режима "тишины" с применением минометов", — сказал он.

Также Басурин отметил, что самым вопиющим фактом нарушений стал минометный обстрел со стороны силовиков бригады, осуществлявшей ремонт в районе Донецкой фильтровальной станции.

В свою очередь министерство обороны Украины заявило, что после объявления перемирия по состоянию на полдень субботы уже зафиксировало 12 обстрелов со стороны ополченцев в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге в субботу официальный представитель ведомства Андрей Лысенко.

"По состоянию на 12.00 (совпадает с мск) уже зафиксировано 12 обстрелов со стороны противника, по украинским позициям, два из них из минометов калибром 82 и 120 миллиметров, это произошло в районе населенного пункта Луганское, все остальные обстрелы велись из легкого вооружения", — сказал Лысенко.