В ДНР подозревают ВСУ в применении боеприпасов с белым фосфором

ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики подозревает украинских силовиков в применении боеприпасов с белым фосфором при обстреле окраин города Ясиноватая, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Отдельно хочу остановиться на информации от жителей города Ясиноватая, которые отмечают факт применения киевскими силовиками зажигательных снарядов, разлет и цвет огня которых похож на заряды с "белым фосфором". Предоставленные нам видео-доказательства приобщены к проводимому в настоящее время расследованию, результаты которого будут озвучены нами после тщательной проверки", — сказал он.

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