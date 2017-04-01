МВД: спасатели ЛНР попали под обстрел при тушении пожара

ЛУГАНСК, 1 апр — РИА Новости. Спасатели МЧС непризнанной ЛНР попали под обстрел со стороны украинских силовиков при тушении пожара у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей МВД ЛНР.
По данным правоохранителей, в ходе обстрела осколками повреждены четыре пожарных рукава. В МВД также сообщили о разрушениях 31 марта в поселке Фрунзе.
"В ходе обстрела со стороны ВСУ повреждена кровля 2-х складских помещений на территории сельскохозяйственного предприятия "Аграрий", — рассказал собеседник агентства.
В МВД уточнили, что в обоих случаях жертв и пострадавших не зафиксировано.
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