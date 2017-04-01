Осужденного в США россиянина освободят досрочно

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сотрудник нью-йоркского представительства Внешэкономбанка Евгений Буряков, приговоренный в 2016 году к 2,5 года лишения свободы за незаконную работу на правительство России, будет досрочно освобожден в субботу, после чего депортирован в Россию, сообщает телеканал CBS News.

В распоряжении телеканала оказались документы федерального бюро тюрем США, в которых говорится, что решение было принято в связи с примерным поведением заключенного.

Представитель иммиграционно-таможенной полиции США Кхаалид Уоллс (Khaalid Walls) подтвердил телеканалу эту информацию.

"Он (Буряков) будет передан в иммиграционно-таможенную полицию после освобождения…", — заявил CBS News Уоллс, отметив, что вскоре после выхода из тюрьмы Буряков будет депортирован на родину. Даты его депортации не разглашаются из соображений безопасности.

Буряков был арестован в Нью-Йорке в январе 2015 года по обвинениям в незаконной работе на иностранное правительство на территории США и в сговоре с этой целью. В марте 2016 года Буряков признал свою вину по одной статье: действия в качестве агента иностранного правительства без уведомления властей США.

Бурякову были засчитаны 16 месяцев, которые он провел под арестом во время следствия и суда. Суд постановил, что по окончании тюремного срока Буряков будет депортирован из США без права возвращения в страну. Также Бурякова обязали выплатить штраф в 10 тысяч долларов через шесть месяцев после выхода из тюрьмы.