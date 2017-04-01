СМИ узнали о планах Канады начать поставки оружия на Украину

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости. Минобороны Украины и Канады на следующей неделе планируют подписать межведомственное соглашение о сотрудничестве, направленном на открытие украинской стороне доступа к канадскому рынку оружия, сообщило информагентство Укринформ со ссылкой на представителей оборонных ведомств двух стран.

Ранее посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что Канада пока не готова предоставить Украине летальное оружие, но рассматривает возможность включения Киева в список Automatic Firearms Country Control List, разрешающий экспорт в страну канадского оружия.

По данным собеседников Укринформа, со стороны Украины документ планирует подписать глава Минобороны страны Степан Полторак, который планирует посетить Канаду с визитом. При этом издание отмечает, что "работа над окончательным вариантом соглашения еще продолжается, но будет завершена вовремя". При этом в публикации отмечается, что данный документ является межведомственным соглашением, "необходимым для открытия Украине доступа к канадскому рынку оружия".