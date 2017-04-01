СМИ узнали о планах Канады начать поставки оружия на Украину

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости. Минобороны Украины и Канады на следующей неделе планируют подписать межведомственное соглашение о сотрудничестве, направленном на открытие украинской стороне доступа к канадскому рынку оружия, сообщило информагентство Укринформ со ссылкой на представителей оборонных ведомств двух стран.
По данным собеседников Укринформа, со стороны Украины документ планирует подписать глава Минобороны страны Степан Полторак, который планирует посетить Канаду с визитом. При этом издание отмечает, что "работа над окончательным вариантом соглашения еще продолжается, но будет завершена вовремя". При этом в публикации отмечается, что данный документ является межведомственным соглашением, "необходимым для открытия Украине доступа к канадскому рынку оружия".