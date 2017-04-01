Фийон предрек Франции экономический крах Греции

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, экс-премьер министр Франсуа Фийон предрекает Франции судьбу Греции в вопросе экономики, передает агентство Рейтер.

"Мы обанкротившееся государство с долгом в 2,2 триллиона, 30 тысяч евро на каждого француза", — заявил Фийон в ходе своего визита на Корсику. Он отметил, что Франции может грозить судьба Испании, Италии, Португалии и даже Греции.

По словам Фийона, этот долг заставляет Францию "каждый день отправляться за миллиардами евро на международные рынки и преклонять колени перед теми, кого Франсуа Олланд считает врагами".

Как отмечает агентство, тему банкротства Франции Фийон ранее поднимал в 2007 году также во время визита на Корсику в должности премьер-министра.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Другие новости о выборах президента Франции >>