Фийон предрек Франции экономический крах Греции

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, экс-премьер министр Франсуа Фийон предрекает Франции судьбу Греции в вопросе экономики, передает агентство Рейтер.
По словам Фийона, этот долг заставляет Францию "каждый день отправляться за миллиардами евро на международные рынки и преклонять колени перед теми, кого Франсуа Олланд считает врагами".
Как отмечает агентство, тему банкротства Франции Фийон ранее поднимал в 2007 году также во время визита на Корсику в должности премьер-министра.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.
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