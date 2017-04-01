Турчинов предоставил декларацию о доходах за 2016 год

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал декларацию о доходах за 2016 год, в которой указал 2,2 миллиона гривен доходов (около 81,640 тысячи долларов), свидетельствуют данные единого госреестра Украины деклараций о доходах чиновников.

В частности, зарплата Турчинова составляет 512,807 тысячи гривен (19 тысяч долларов), проценты от банковских вкладов – 1,7 миллиона гривен (61,8 тысячи долларов), доходы от отчуждения ценных бумах и корпоративных прав – 22,800 тысячи гривен (844 доллара).

При этом Турчинов имеет на банковских счетах 49,805 тысячи гривен (1,8 тысячи долларов), 810,387 тысячи долларов и 9,992 тысячи евро. Также Турчинов задекларировал наличными 735 тысяч долларов, 55 тысяч евро и 320 тысяч гривен (11,8 тысячи долларов).

Кроме этого Турчинов задекларировал коллекцию старинных Библий, коллекцию картин и авторские права на книги и фильмы.

Жена Турчинова в прошлом году в целом заработала 447 тысяч гривен (16,5 тысячи долларов), она хранит в банке 9 тысяч евро и 1,271 тысячи гривен (около 50 долларов).

Жена Турчинова также владеет квартирой в Киеве площадью 382 квадратных метра и автомобилем Toyota Highlander 2013 года выпуска.