В Армении идут последние приготовления к выборам

ЕРЕВАН, 1 апр – РИА Новости. День тишины накануне выборов в парламент Армении проходит спокойно: на улицах Еревана пока немного людей, возможно, из-за моросящего дождя; местное телевидение транслирует, как водится в выходной день, кулинарные шоу, сериалы, исторические и культурные программы.

Тишина в СМИ и блогах

Редкие выпуски новостей повествуют лишь об инциденте в зоне карабахского конфликта в пятницу, где погиб один солдат. В местной блогосфере обсуждается задержание подозреваемого в нападении на доверенных лиц оппозиционного предвыборного блока "Елк" (Исход). Как сообщил РИА Новости глава управления полиции по связям с прессой Ашот Агаронян, "сейчас ситуация спокойная, никаких чрезвычайных происшествий не было".

"Вчерашний инцидент был решен за считанные минуты, подозреваемый задержан", — добавил он. Некоторые политизированные газеты, чтобы не нарушить законодательство, решили в субботу не публиковать номер. Пресс-секретарь главы ЦИК Армении Эрмине Арутюнян в свою очередь заявила, что "на данный момент в ЦИК пока не поступало каких-то жалоб по поводу каких-либо нарушений режима тишины".

Из атрибутов предвыборной агитации ну улице остались лишь билборды и плакаты участвующих в выборах блоков и партий. Впрочем, это допускается местным законодательством.

На Северном проспекте, соединяющем площадь Оперы с площадью Республики в центре Еревана, пока почти безлюдно. Из пары кафе доносятся звуки музыки. Звучат песни российских поп-исполнителей, временами их заглушают традиционные мелодии дудука.

Ожидания людей

"Ничего, люди еще соберутся. Пока рано", — говорит сидящий на проспекте продавец китайских игрушек Ашот. Он признался, что не собирается идти голосовать в воскресенье. "У меня есть дела поважнее, семью надо кормить", — признается он.

Более ответственной с гражданской точки зрения оказывается пара молодых людей. "Я считаю надо голосовать, тем более у меня в одной из партий друзья. Каждый должен отдать свой голос, надо стоять за свой голос", — сказал менеджер Арсен.

"Система голосования поменялась, так что мы надеемся, что оно будет более продуктивным, и проблем с фальсификацией не будет", — сказала недавно вернувшаяся с учебы в Англии Анна.

Слесарь Георг Саакян признается, что хочет, чтобы после выборов "появились нормальные зарплаты, пенсии и чтобы стало много рабочих мест". "Сейчас рабочих мест мало. А если говорить о зарплате, я получаю примерно около 200 долларов, а подняли бы хотя бы до 300 долларов, было бы нормально", — говорит Георг. Врач по имени Мария тоже недовольна низкой зарплатой, а также отсутствием социальной страховки для медработников.

"Сегодня уровень бедности и эмиграции ужасает. Я жду, что после выборов повысят пенсии, а цены на продукты снизят", — говорит преподавательница Тамара из пригорода Еревана. А учительница Элизабет обещает обязательно прийти на выборы и "проголосовать за ту силу", которой всегда доверяла.

Подготовка ЦИК и наблюдателей

Как рассказала РИА Новости Эрмине Арутюнян, в территориальных избирательных комиссиях идут последние приготовления: членов комиссий снабжают необходимыми материалами. Во всех 2009 участковых избирательных комиссиях в субботу пройдут организационные собрания.

По ее словам, наблюдатели также тщательно готовятся к мониторингу. "Солист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян накануне зарегистрировался как местный наблюдатель от общественной организации", — отметила Арутюнян.

Как заявил РИА Новости один из наблюдателей от неправительственной организации Citizens observation Майкл Гранж, у него пока нет каких-либо данных о нарушении режима тишины. "День тишины – общепринятая демократическая норма. У армянского народа есть время подумать и решить, какое будущее избрать", — отметил он. Наблюдатель указал, что сегодня посетит избирательный участок, на котором будет работать в воскресенье.

Выборы в Национальное собрание Армении пройдут 2 апреля и станут первыми после принятия поправок в конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование состоится только по пропорциональной системе. В 13 избирательных округах Армении сформированы более 2 тысяч избирательных участков. Общее число избирателей составляет более 2,5 миллиона человек. Для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер, блокам нужно набрать минимум по 7% голосов. Порога явки на выборах нет.

В выборах примут участие пять партий: правящая Республиканская партия Армении, "Свободные демократы", "Армянское возрождение", Армянская революционная федерация Дашнакцутюн и Коммунистическая партия, а также четыре блока: "Елк" (Исход), "Царукян", "Оганян-Раффи-Осканян", Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК). Из всех представленных на выборах политических сил только "Свободные демократы" и "Елк" выступают за углубление отношений с Западом. В частности, представители "Елк" выступали против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Свободные демократы" же призывают к выходу из ЕАЭС и развитию отношений с ЕС. Остальные партии и блоки поддерживают развитие союзнических отношений с Россией.