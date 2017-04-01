В Южной Атлантике после сигнала бедствия пропал южнокорейский сухогруз

ТОКИО, 1 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Южнокорейское сухогрузное судно Stella Daisy с 8 гражданами Южной Кореи и 16 филиппинцами на борту пропало в Южной Атлантике после того, как подало сигнал бедствия, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на данные министерства иностранных дел.

В последний раз сухогруз выходил на связь со своей компанией Polaris Shipping в 23.20 (17.20 мск) в пятницу, чтобы сообщить, что судно терпит бедствие. Сухогруз находился около Уругвая после того, как вышел из порта в Бразилии.

"Мы не исключаем того, что судно затонуло. К этому часу нет подтверждения, что все члены экипажа находятся в безопасности", — сообщил агентству чиновник в министерстве обороны.

По дипломатическим каналам МИД Южной Кореи уведомил береговую охрану, в поисках принимают участие и коммерческие корабли, находящиеся в этом районе.