Спикер Рады Парубий задекларировал $20 тысяч доходов за 2016 год

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подал декларацию о доходах за 2016 год, в которой указал 537,469 тысячи гривен (около 20 тысяч долларов) дохода, свидетельствуют данные единого госреестра Украины деклараций о доходах чиновников.

В частности, зарплата спикера украинского парламента в 2016 году составила 188,423 тысячи гривен (7 тысяч долларов). Еще 338,231 тысячи гривен (12,5 тысячи долларов) Парубий получил в виде компенсации от государства расходов, связанных с выполнением им депутатских полномочий и в виде возмещения стоимости аренды жилья для народного депутата, которое ему положено по закону, но которым он не пользуется.

Также Парубий получил 10,815 тысячи гривен (400 долларов) в виде страховых выплат.

Кроме этого, жена спикера Верховной рады в прошлом году заработала 17,888 тысячи гривен (662 доллар).

При этом Парубий задекларировал недвижимое имущество, записанное на его жену: квартиру во Львове площадью 21 квадратный метр квадратный, жилой дом во Львовской области на 32 метра квадратных и земельный участок на 11 соток во Львовской области. Кроме этого в пользовании семьи есть еще одна квартира во Львове площадью 142,6 метра.

Также Парубий владеет автомобилем Suzuki SX4 2013 года выпуска, а его супруга автомобилем Peugeot 508 2014 года выпуска. Согласно декларации, банковских вкладов у семьи нет.