В Берлине раскрыли детали плана теракта на рождественском базаре

БЕРЛИН, 1 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Террорист Анис Амри, который задавил на угнанном грузовике 11 человек на рождественском базаре в центре Берлина в 2016 году, искал место для совершения преступления в течение многих недель, однако он сразу выбрал улицу возле вокзала Zoologischer Garten, сообщил еженедельник Spiegel со ссылкой на следствие.

В руках следователей оказался телефон Амри. По нему, при помощи Google-аккаунта террориста, удалось определить маршрут его передвижений. Кроме того, удалось восстановить аудиосообщение, отправленное Амри через мессенджер Telegram из кабины грузовика, в котором он сообщает единомышленникам, что уже находится в машине и призывает молиться за него.

Вечером 19 декабря 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией.