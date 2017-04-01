В Ираке уничтожили около 200 боевиков, вторгшихся из Сирии

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Иракские ВВС ликвидировали около 200 террористов к западу от Мосула в результате авиаударов недалеко от сирийской границы, сообщило военное командование Ирака в субботу.

По утверждению военных, их целью стали боевики группировки "Исламское государство"*, вторгшиеся из Сирии в иракский населенный пункт Эль-Баадж.

"ВВС произвели несколько авиаударов, приведших к уничтожению укрытий и групп боевиков ИГ*. Убиты около 150-200 террористов, вторгшихся из Сирии в город Эль-Баадж", — сообщается в заявлении на странице пресс-службы командования в Facebook.

Намеревались ли террористы отправиться в Мосул в качестве подкрепления ИГ, командование не сообщило.

Иракские военные с октября 2016 года ведут операцию по освобождению второго по величине города страны Мосул от ИГ. Под свой контроль силовики уже вернули всю восточную часть Мосула, а в западной с февраля 2017 года продолжают наступление.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России