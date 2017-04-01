Капитанами-регентами Сан-Марино впервые в истории стали две женщины

РИМ, 1 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Впервые в многовековой истории Сан-Марино капитанами-регентами этой старейшей республики мира, стали две женщины — Ванесса Д’Амброзио и Мимма Дзаволи, сообщил РИА Новости в субботу официальный представитель сан-маринского внешнеполитического ведомства.

Торжественная церемония вступления в должность новых капитанов-регентов проходит в настоящее время на горе Титано, где расположена столица Светлейшей республики — город Сан-Марино. В течение ближайших шести месяцев они совместно будут выполнять обязанности главы одного из самых маленьких государств мира, площадь территории которого чуть превышает 61 кв км.

Координатор Объединенных левых сил Д’Амброзио и соучредитель общественного движения Civico 10 Дзаволи были избраны капитанами-регентами 16 марта на заседании Большого Генерального совета (парламента) республики. По древней традиции, они будут возглавлять это государство, со всех сторон окруженное территорией Италии, с 1 апреля до 1 октября, после чего на следующий полугодовой срок будут избраны их преемники.

Примечательно, что Д’Амброзио, которой 26 апреля исполнится 29 лет, в настоящее время является самым молодым из действующих глав государств и правительств в мире. Сейчас она возглавляет также официальную делегацию Сан-Марино в Совете Европы.

Являясь верховными гарантами конституционного строя республики, капитаны-регенты осуществляют всю свою деятельность на основе коллегиальности. Примечательно, что свое первое совместное заявление Д"Амброзио и Дзаволи сделали накануне вступления в должность по просьбе РИА Новости.

Отвечая на вопрос агентства о значении первого в истории избрания двух женщин на высший государственный пост Сан-Марино, они подчеркнули, что это стало возможным благодаря созданию конкретных условий для реального равноправия всех граждан маленькой республики.

"Это событие имеет чрезвычайно большое символическое значение. Оно подчеркивает зрелость выбора, который мы, как представители граждан, смогли воплотить в жизнь после более чем 700 лет, которые насчитывает история этого высшего руководящего поста", — подчеркнули новые капитаны-регенты.

"Мы будем энергично работать над тем, чтобы предстоящее полугодие прошло под знаком справедливости, взвешенности, способности слушать наших сограждан и внимания к их чаяниям. Особенно это касается тех слоев населения, которые наименее защищены и испытывают трудности", — заявили РИА Новости Д’Амброзио и Дзаволи.

Согласно легенде, государство на горе Титано в 301 году основал член одной из первых христианских общин с острова Раб в Адриатическом море каменотес Марин, бежавший из Далмации от римских гонений на христиан. Впоследствии он был признан святым и дал свое имя Светлейшей республике (San Marino по-итальянски означает Святой Марин).

Республика Сан-Марино с 1992 года является членом ООН. Она также входит в Совет Европы, Таможенный союз ЕС, использует евро в качестве национальной валюты, но не является членом Европейского союза.